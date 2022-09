Ivo Vieira. “FC Porto foi melhor e ganhou”

O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, confirma que o FC Porto esteve melhor e mereceu vencer.

"Perdemos porque o FC Porto fez dos golos e nós não. Esteve melhor e ganhou bem. Nós não conseguimos fazer um golo que nos podia fazer entrar no jogo na segunda parte. Queríamos conquistar pontos, mas o FC Porto foi mais forte em quase todos os momentos do jogo”, referiu Ivo Vieira.

Em declarações à Sporttv, o técnico da equipa de Barcelos justifica as quatro alterações ao intervalo com o facto de estarem “a perder bolas constantemente e estivemos muito abaixo para o que é preciso para competir com adversários destes”.

“Na segunda parte tentámos ter mais bola e chegar mais à frente, mas não conseguimos. Tivemos longe de fazer um jogo ao nível de poder ganhar a um grande", acrescentou.

Vieira continuou a sua análise: “Os jogadores trabalharam e correram, mas há muito mais dentro do jogo do que isso. Temos de ter mais bola, finalizar melhor e roubar mais bola ao adversário. De forma muito fria, o FC Porto foi melhor e ganhou."

Com o fim das provas europeias, “vamos ter mais espaço para melhorar alguns aspetos”.

O FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-0, com golos de Taremi e Galeno.