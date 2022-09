O Sp. Braga derrotou o Vitória Guimarães, por 1-0, com golo de Tormena, aos 98 minutos, em partida da jornada 5 da I Liga.

Nota para o facto de Ricardo Horta ter desperdiçado uma grande penalidade e para Moreno, treinador do Vitória, ter sido expulso.

Com este triunfo, os arsenalistas continuam no segundo lugar da classificação, a dois pontos do líder Benfica. Já o Vitória somou a terceira derrota seguida e está em nono, com seis pontos.

Veja o resumo da partida: