Vasco Seabra sereno em relação à incerteza do seu futuro no Marítimo

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, encara com naturalidade as notícias que dão conta da sua provável saída do clube madeirense.

"São coisas naturais e normais. Vivemos com alguma serenidade relativamente a isso. Obviamente, não vou estar a negar ou a mentir e dizer que são notícias agradáveis ou que não mexem com o que quer que seja", afirmou, dando conta que o grupo continua "muito fechado e ligado entre si", apesar da situação do clube tanto fora como dentro de campo.



Confrontado com a alegada falta de sintonia entre clube e Sociedade Anónima Desportiva (SAD), para a sua continuidade no cargo, como também por Daniel Ramos ser apontado como seu sucessor, Vasco Seabra garante que o importante é o Marítimo.

"São demasiadas certezas que não as tenho. Não fico nada perturbado com aquilo que são as divergências. Aquilo que é o nosso foco é o trabalho diário. O Vasco Seabra não é importante aqui, nunca foi desde a primeira hora que chegou. O importante aqui foi sempre o Marítimo e é dessa forma que eu encarei o projeto e encaro todos os dias o meu trabalho", explicou aos jornalistas presentes na conferência de antevisão.

O treinador diz que a equipa está "mais competitiva e competente", após mais tempo de trabalho com os reforços, em vésperas da visita aos Açores.