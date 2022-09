Presidente do Estoril espera que Arthur faça sorrir o leão

Lamentar a perda e desejar boa sorte a Arthur é o que faz o presidente do Grupo Desportivo Estoril Praia, Alexandre Faria, depois de o extremo brasileiro de 24 anos ter trocado o Estoril pelo Sporting, com uma particularidade: a transferência foi consumada no último dia do mercado, menos de 24 horas antes de os dois conjuntos se defrontarem no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 5ª jornada da Liga.

Ouvido por Bola Branca, Alexandre Faria assina por baixo a decisão da Estoril SAD de transferir o jogador que, desta forma, será menos um problema para o Sporting no jogo desta noite.



“Faz parte, as situações são assim. De alguma maneira temos que compreender que, perante uma oferta e o interesse que existiu, é normal. Tenho alguma pena porque o Arthur é um excelente jogador, mas espero que progrida na sua carreira, continue a trazer alegrias - agora a outro clube – as mesmas que trouxe ao Estoril Praia, porque fez épocas excecionais connosco”, declara Alexandre Faria, num claro sinal de que nada tem a apontar, nem ao jogador nem à Estoril SAD.

Nas visitas à Amoreira, Alexandre Faria tem-se cruzado com o treinador Nelson Veríssimo, a quem elogia pela forma como assumiu o projeto no Estoril, depois de ter deixado o Benfica.

“Tem sido um trabalho muito importante porque é um treinador que entende bem o que é a formação. O Estoril Praia é um clube que tem tido um trabalho bastante interessante nessa área. Ter uma equipa técnica que privilegia e compreende a formação é decisivo e determinante para o crescimento e para a sustentabilidade de todo o projeto do Estoril”, assinala.

Arranque promissor e tudo em campo para impor a terceira derrota ao Sporting

Olhar para a classificação da Liga, à entrada da 5.ª jornada, ver o Estoril no 5.º lugar, com sete pontos, e o Sporting no 13.º, com quatro pontos, era uma improbabilidade quando a competição arrancou.

Poucos esperariam um tão mau início dos leões, sendo certo que o único resultado verdadeiramente chocante foi a derrota em casa com o Desportivo de Chaves (0-2); já na jornada anterior a equipa verde e branca tinha saído derrotada do Dragão pelo Porto, por um expressivo 3-0. Ao invés, o Estoril Praia, que em quatro jogos só perdeu um (em Guimarães, à 2.ª jornada) chega ao jogo desta noite após uma goleada vitoriosa em Paços de Ferreira (0-3).

Alexandre Faria confia na capacidade do Estoril para dar continuidade aos resultados positivos impondo a terceira derrota da época ao Sporting, apesar de desconfiar do arranque em falso dos leões.

“São jogos que ficaram para trás, são sempre jogos com ambições distintas, mas tenho a certeza de que o Estoril, ainda para mais jogando no Estádio António Coimbra da Mota, vai sem dúvida fazer um grande jogo e lutar pelos três pontos, porque essa tem sido sempre a ambição. Acredito que é isso que irá acontecer hoje”, sublinha o dirigente estorilista que considera promissor o arranque de temporada, em vista aos objetivos do clube.

“O Estoril Praia continua a fazer de consolidação na I Liga, que é sempre importante e, nesta fase inicial da época é sempre importante amealhar o maior número de pontos possível para depois ir gerindo de acordo com o que está previsto” declara Alexandre Faria.

O plano é “lutar pela manutenção e assegurá-la o mais cedo possível. Tem sido um início bastante auspicioso, com uma nova equipa técnica e com muita determinação para o Estoril Praia continuar a ser uma das grandes equipas da nossa I Liga”, conclui.