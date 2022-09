Moreno reconhece "qualidade do lado de lá", mas Vitória vai a Braga para ganhar

Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, acredita que a equipa pode vencer o dérbi minhoto em casa do Sporting de Braga, apesar de reconhecer o grande momento de forma dos adversários.

"O Braga tem muitos golos marcados, a entrada deles em jogo é muito forte, é uma observação que fazemos. Fazem rápidas reposições de bola nos lançamentos. Foi tudo passado ao grupo, sentimo-nos preparados, é com esse foco, rigor e disciplina que o grupo tem tido à exceção dos primeiros 45 minutos com o Casa Pia que amanhã vamos a Braga com o objetivo de ganhar", disse, em antevisão.

O técnico reconhece que o dérbi "é um jogo especial", mas tentou focar-se mais no aspeto racional do jogo.

"Um dérbi é sempre muito bom de disputar. Preparamos o jogo de duas formas: emocional, fazer perceber que é um dérbi, há três pontos em disputa, mas é um jogo especial; a outra é a parte racional do jogo, saber o que temos de fazer, é a parte que mais me foco. A equipa está identificada, temos de melhorar depois dos primeiros 45 minutos com o Casa Pia no jogo com o casa pia, mais equilibrados", atira.



Moreno não acredita que exista uma diferença de qualidade "assim tão grande entre as duas equipas": "Não acho que exista. Pontual não é, porque são só quatro pontos. Reconhecemos qualidade do lado de lá, mas não acho que exista essa grande diferença".

Afonso Freitas estreou-se pelo Vitória com o Casa Pia e recebeu alguns assobios. Moreno critica a atitude dos adeptos, pede apoio nesta temporada e confirma o defesa na equipa com o Braga.

"Senti-me algo desconfortável aqui no jogo com o Casa Pia. Não percebo como um menino que faz a sua estreia, tem toda a formação no Vitória, sonha estrear-se no nosso estádio e por ter falhado um passe ou alguma asneira no campo seja assobiado, a mim custa-me. Mais que nunca, é importante o apoio e não vi isso. Afonso vai voltar a jogar em Braga, é uma convicção minha, confio muito nele", termina.