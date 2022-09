Benfica pensa no reforço da liderança. Sporting no regresso às vitórias

O Benfica procura hoje consolidar a liderança da I Liga de futebol, ao receber o Vizela, em jogo da quinta jornada, enquanto o rival Sporting tenta regressar às vitórias no estádio do Estoril Praia, após duas derrotas seguidas.

Os encarnados isolaram-se no topo da classificação na terça-feira, ao vencerem em casa o Paços de Ferreira, por 3-2, em jogo em atraso da terceira ronda, mantendo o percurso 100% vitorioso no campeonato e passando a dispor de dois pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, segundo colocado.

Frente ao 12.º classificado, que ainda não perdeu na condição de visitante (uma vitória e um empate), a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt procura conquistar o nono triunfo consecutivo em outros tantos jogos oficiais na época 2022/23, incluindo as partidas de qualificação para a Liga dos Campeões.

Em contraponto com o rival lisboeta, o Sporting perdeu os dois últimos encontros, na visita ao campeão FC Porto (3-0) e na receção ao Desportivo de Chaves (2-0), e não deverá encontrar facilidades na deslocação ao Estoril, protagonista de um bom arranque de temporada.

Os canarinhos somaram uma vitória e um empate em casa e ocupam o quinto lugar da I Liga, muito à frente da equipa treinada por Rúben Amorim, que é 13.ª posicionada e ainda não festejou qualquer triunfo fora do Estádio José Alvalade.

A quinta jornada abre com os jogos dos grandes lisboetas e prolonga-se até segunda-feira, com o Sporting de Braga a receber no sábado o Vitória de Guimarães e o FC Porto, terceiro classificado, a deslocar-se duas horas e meia mais tarde ao reduto do Gil Vicente.

Programa da quinta jornada:

- Sexta-feira, 2 set:

Benfica - Vizela, 19h00

Estoril Praia - Sporting, 21h15

- Sábado, 3 set:

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18h00

Gil Vicente - FC Porto, 20h30

- Domingo, 4 set:

Casa Pia - Arouca, 15h30

Santa Clara - Marítimo, 18h00

Portimonense - Famalicão, 20h30

- Segunda-feira, 5 set:

Boavista - Paços de Ferreira, 19h00

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 21h15