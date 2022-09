Artur Jorge saúda continuidade de Ricardo Horta. "Vamos vê-lo ainda melhor"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, acredita que Ricardo Horta vai mostrar-se a um nível ainda superior, depois de fechada a janela de transferências.

A possível transferência do internacional português e capitão dos minhotos para o Benfica foi uma das maiores novelas de verão em Portugal. O Benfica tentou ao longo de vários meses a contratação do avançado, mas sem sucesso.

Artur Jorge não se mostra surpreendido com a continuidade, embora reconheça que a instabilidade do mercado mexa com o psicológico do jogador.

"O Ricardo Horta é jogador do Sporting de Braga e nunca me mostrei surpreendido. Tenho a certeza que vamos ver um Ricardo melhor ainda, na sua plenitude. Esta questão tem sempre algum impacto na parte emocional, mas ele mostrou sempre ser um tremendo profissional nestes quatro jogos", disse, em conferência de imprensa.

Ricardo Horta é o melhor marcador da história do Braga, com 95 golos em 285 jogos disputados. Esta é a sétima temporada do avançado no clube.

Esta temporada, Horta soma dois golos e uma assistência em quatro jogos disputados.