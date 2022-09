Artur Jorge controla euforia do Braga após início de época goleador

O Braga arrancou a temporada a todo o gás, com várias goleadas e ainda invicto à passagem da quarta jornada. Apesar do bom momento, o treinador Artur Jorge pede "cuidado" com as emoções e euforias antes do dérbi com o Vitória de Guimarães.

"Temos a noção que este jogo vale pelos 90 minutos e não valorizo o que está para trás, mas antes que vamos ter um Vitória de Guimarães difícil, com qualidade e temos de ter esse cuidado. As expetativas estão muito altas, mas sabemos o que queremos e o que nos tem custado esse destaque. No entanto, queremos dar continuidade, olhando para este jogo com o mesmo respeito que tivemos pelos outros adversários. Temos de ser ainda mais fortes do que em Arouca para vencer o V. Guimarães", disse.

Depois de um mercado de transferências com as chegadas de Simon Banza, Uros Racic, Diego Lainez, Niakhaté, Víctor Gómez e Saatçi, há quem aponte a equipa a um lugar de Liga dos Campeões. Artur Jorge pede calma para que a "euforia dos adeptos não cause danos".

"Internamente temos tido o cuidado de controlar e dominar as expetativas. Sempre com serenidade para saber que a abordagem importante é a de vencer o próximo jogo. Quem analisa e comenta é que pode dar esse tipo de opinião. Temos tido esse cuidado com os atletas, ter essa moderação em relação ao que é o nosso campeonato, mas sabendo que há margem para melhorar. Nada está feito e há muito para fazer", atira.

Um dérbi entre Braga e Vitória é sempre emocionante e Artur Jorge quer que a equipa prolongue o bom momento de forma.

"São sempre jogos muito emocionantes, de grande entrega e paixão. Quero aproveitar o impacto que tivemos em Arouca para poder fazer a diferença num dérbi que normalmente é equilibrado, e fazer com que os 20 mil adeptos estejam do nosso lado e nos catapultem para a vitória", termina.

O Sporting de Braga-Vitória de Guimarães joga-se este sábado, às 15h30.