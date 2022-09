Racic perto de reforçar o meio-campo do Sporting de Braga

O Sporting de Braga está perto de fechar a contratação do médio Uros Racic por empréstimo do Valência, segundo a imprensa nacional.

O médio internacional sérvio vai regressar ao futebol português, depois de ter estado cedido ao Famalicão em 2019/20. Regressou ao Valência para duas épocas de afirmação, com um total de 69 jogos disputados.

Na época passada, perdeu o estatuto de titular, apesar de ter sido utilizado em 34 partidas. Chega a Braga num empréstimo com opção de compra.

Artur Jorge ganha mais uma opção para o meio-campo, onde já conta com Al Musrati, André Horta, André Castro, Lucas Mineiro e Gorby Baptiste.

O Sporting de Braga está no segundo lugar da I Liga, com 10 pontos em 12 possíveis e duas goleadas consecutivas: 5-0 frente ao Marítimo e 6-0 em casa do Arouca.