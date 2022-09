João Pinheiro apita Gil Vicente-FC Porto, Nuno Almeida no dérbi minhoto

João Pinheiro foi nomeado para apitar o Gil Vicente-FC Porto no próximo sábado, revelou o Conselho de Arbitragem.

O árbitro vai ser assistido por Bruno Jesus e Luciano Maia, com Hugo Silva a desempenhar as funções de quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Fábio Melo será o VAR, assistido por Nuno Manso. O jogo arranca às 20h30.

Antes, às 15h30, o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães tem arbitragem de Nuno Almeida, assistido nas funções por André Campos e Pedro Felisberto. Luís Ferreira é o videoárbitro nomeado.

No domingo, Casa Pia-Arouca tem arbitragem de Carlos Macedo, Gustavo Correia apita o Santa Clara-Marítimo e o Portimonense-Famalicão terá Artur Soares Dias como juiz.

A jornada encerra na segunda-feira. Cláudio Pereira estará no Boavista-Paços de Ferreira e Hélder Malheiro dá o apito inicial do último jogo da ronda, Chaves-Rio Ave.

O organismo da Federação Portuguesa de Futebol já tinha anunciado os árbitros para os primeiros dois jogos da jornada na quarta-feira: Fábio Veríssimo no Benfica-Vizela e Manuel Oliveira no Estoril-Sporting.