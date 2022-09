Gil Vicente contrata ponta de lança ganês ao Mónaco

O Mónaco anunciou, esta quinta-feira, a transferência de Eric Ayiah para o Gil Vicente.

O ponta de lança ganês, de 22 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, 2025, segundo a imprensa ganesa.

Ayiah, cujo contrato com o Mónaco terminava no final da época, deixa o Principado ao fim de quatro temporadas, em que não chegou a estrear-se pela equipa principal.

No Gil Vicente, será o quarto ponta de lança ao serviço de Ivo Vieira, que também conta com o espanhol Fran Navarro, o brasileiro Élder Santana e o iraniano Ali Alipour para o centro do ataque.