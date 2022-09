Chegou o último dia do mercado. "Negócios estão à porta da baliza, agora é preciso finalizar"

"Não me acredito que o último dia de mercado seja muito agitado. As coisas certamente estarão praticamente, como nós costumamos dizer, à porta da baliza, e agora é preciso finalizar", explica o empresário.

O mercado de transferências de verão não começa a 1 de julho, apesar de ser essa a data oficial. De acordo com Hélio Martins, empresário de jogadores e CEO e fundador da agência SoccerSoul, só assim os negócios chegam ao último dia da janela a precisar apenas da finalização.

"Muitas das vezes, estes clubes fazem um trabalho ponderado. Agora, podem sempre surgir oportunidades e acredito que os clubes estejam atentos, para não os deixar escapar, mas não estou a ver a acontecer algo de surpreendente no último dia do mercado", refere.

De facto, em relação a dragões e leões, e à parte os negócios já conhecidos — Samuel Portugal, que transita do Portimonense do Dragão, e Arthur Gomes, do Estoril para Alvalade —, o agente não acredita que haja ainda movimentações inesperadas de última hora, pois os plantéis "já estão praticamente fechados".

Quanto aos restantes clubes da I Liga, Hélio Martins não arrisca avaliar se os plantéis estão mais fortes ou mais fracos desde o final da temporada passada. No entanto, assinala que esta está a afigurar-se como uma época em que "toda a gente pode ganhar, como todos podem perder".

"Praticamente todas as equipas já pontuaram na I Liga. Os grandes podem ser surpreendidos. Vai ser um campeonato competitivo. Acredito que será beneficiado pela imprevisibilidade dos resultados", vinca.

Mercado começa muito antes de abrir



No último dia, as emoções são mais fáceis de gerir para quem tem trabalho feito desde o início do mercado ou mais cedo ainda, sublinha Hélio Martins: "Quando se diz que o mercado começa a 1 de julho, não é verdade. Começa antes."

Da mesma forma, as transferências que acontecem nos últimos dias do mercado são "trabalho de muitas semanas". Tanto da parte dos agentes, como dos clubes, que "têm cada vez mais definidos as suas exigências e os seus alvos".

Na interação com os jogadores, parte crucial do trabalho de um empresário, tem de haver uma "gestão de expectativas e de emoções".

"Não é só pelo último dia, mas sim pelo decorrer dos dias. Serenidade e tranquilidade são as palavras de ordem. Acredito muito que o finalizar de um mercado é um trabalho contínuo e não momentâneo. Pode acontecer algo de última hora e temos de estar preparados para responder às necessidades do clube, mas o trabalho deve ser contínuo", salienta.