Álvaro Pacheco confiante que Vizela vai marcar na Luz. "Acredito que vamos fazer golos"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, está confiante que a sua equipa fará golos frente ao Benfica, no Estádio da Luz, e vai conseguir lutar pelos três pontos.

"Queremos jogar da forma que nos caracteriza. Se formos iguais a nós próprias, estaremos mais perto de conquistar os três pontos, que é o nosso objetivo. Acredito que vamos fazer golos, mas temos de saber o que fazer quando tivermos a bola. Gosto de ver os adversários, podemos tirar algumas luzes, mas o nosso foco tem de estar em nós", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico vizelense reconhece um Benfica diferente da época passada e com mais ritmo do que a sua equipa.

"Benfica está completamente diferente, estão moralizados. Tem uma vantagem que é ter muito mais jogos do que o Vizela, mais entrosamento, mais dinâmicas. São muito ofensivos, colocam muito jogadores no ataque. Vai ser um grande jogo e com golos", atira.

A chave vai ser na forma como o Vizela procurará ocupar os espaços que o Benfica concede aos adversários.

"Vi praticamente os jogos todos do Benfica, tem sido capaz de ultrapassar as dificuldades e conseguir as vitórias. Em casa, com o seu público, é ainda mais forte. Queremos provocar o nosso jogo, é uma oportunidade muito grande para nós. Queremos ser compactos, manter agressividade e ter tranquilidade com bola que sabemos que o Benfica deixa. Nenhuma equipa do mundo fecha todos os espaços", termina.

Alexander Schmidt tem sido associado ao Vizela e Álvaro Pacheco confirma o interesse e espera que o negócio seja concluído até à meia-noite.

