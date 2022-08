Jornalista alvo de processo disciplinar por pergunta ao treinador do Sporting

É uma decisão sem precedentes. Uma jornalista da SportTV foi alvo de um processo disciplinar do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por ter feito uma pergunta ao treinador do Sporting.

A decisão surge devido a uma questão colocada por Rita Latas sobre o jogador Slimani, a Ruben Amorim, na entrevista rápida realizada após a derrota do Sporting com o Desportivo de Chaves, na 4.ª jornada da Liga.

A Federação diz que neste espaço só podem ser colocadas questões relacionadas com o jogo, uma vez que, de acordo com os regulamentos da Liga, os jornalistas são equiparados a agentes desportivos.

Contactado pela Renascença, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Simões, diz tratar-se de um atropelo nunca visto à liberdade de imprensa, consagrado na Constituição.

“Com total estupefação. Eu não me lembro de um atropelo maior ao que está consagrado na Constituição, a liberdade de imprensa. Um jornalista não é nem nunca será um agente desportivo, como se diz, e as perguntas dos jornalistas não podem ser combinadas nem protocoladas”, afirma o Luís Simões.

O Sindicato dos Jornalistas promete agir judicialmente, perante um caso que o deixou estupefacto.

“Nós vamos agir com uma ação. Estou em contacto com o nosso departamento jurídico e vamos ver a melhor forma de o fazer. Porque não entendo como é que um conselho composto por eminentes juristas pode de ânimo leve fazer algo que todos eles sabem que viola a Constituição e viola este princípio sagrado da liberdade de imprensa e de expressão e de perguntar o que nós entendemos que devemos perguntar”, sublinha Luís Simões.

O processo disciplinar à jornalista da SportTV teve por base uma indicação do delegado do Sporting, que pediu ao delegado da Liga que escrevesse no relatório a pergunta de Rita Latas, por ser uma questão fora do contexto do jogo.