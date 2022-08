Depois de Samaris, Rio Ave recebe mais um reforço para o meio-campo

O Rio Ave anunciou a contratação do Miguel Baeza, por empréstimo do Celta de Vigo.

O médio-ofensivo de 22 anos fez formação no Real Madrid e está no Celta desde 2020. Na sua primeira época, somou 24 partidas, mas foi perdendo espaço nas opções do treinador Eduardo Coudet.

Na época passada foi cedido em janeiro ao Ponferradina e volta a rodar esta temporada, no Rio Ave.

Junta-se aos novos companheiros no Rio Ave FC esta quarta-feira, cumprindo a primeira sessão de trabalho às ordens de Luís Freire.

Baeza é o 12º reforço do Rio Ave, depois de Josué Sá, Patrick William, Andreas Samaris, Hernâni, Leonardo Ruiz, Miguel Nóbrega, Lomboto, Lucas Flores, João Ferreira, Paulo Vítor e Emmanuel Boateng.