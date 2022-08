"Murro no estômago" sobre o intervalo ditou derrota "inglória" do Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira fez o suficiente para merecer, pelo menos, o empate na visita ao Benfica, considera João Correia, adjunto de César Peixoto.

Sem o treinador principal, expulso na última jornada, foi João Correia chamado a prestar declarações à BTV, após a derrota, por 3-2, na Luz. O adjunto do Paços assumiu que o golo da reviravolta do Benfica, nos descontos da primeira parte, "foi um murro no estômago" para a equipa:

"Sabíamos que o Benfica vinha de uma cadência positiva muito forte, mas também que, com rigor, sacrifício, trabalho e muita coragem, poderíamos obter um bom resultado, apesar de todas as condicionantes. Fizemos um jogo fantástico, mantivemos o resultado em aberto até ao último segundo. É inglório não podermos levar, pelo menos, o ponto."

O Paços de Ferreira deixou o Benfica a sofrer nos minutos finais, uma exibição que dá "muito alento". Ainda assim, para o registo fica a derrota.

"Sabemos que não há vitórias morais, não levamos nada daqui, levamos zero pontos. Mas estando a equipa toda disponível, em breve iremos dar muitas felicidades aos adeptos, que nunca abandonam a equipa. Eles sabem o momento por que estamos a passar, sabem das dificuldades que temos tido, mas também sabem que, em breve, vamos arrancar para bons resultados e fazer um campeonato tranquilo", afiançou João Correia.

O Paços de Ferreira encontra-se no penúltimo lugar da I Liga, sem quaisquer pontos, assim como o Marítimo, que ocupa o fundo da tabela.