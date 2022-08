Dérbi Braga-Vitória com pontapé de saída adiantado

O dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães foi adiantado para as 15h30 de sábado, a pedido a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública.

O jogo estava inicialmente marcado para as 18h00 do mesmo dia, mas é adiantado a pedido da PSP "por questões de índole securitárias relacionadas com o intenso empenhamento operacional do efetivo da PSP na realização de vários eventos em cidades do distrito de Braga, e com o intuito de garantir a segurança de todos os intervenientes nos diferentes eventos da responsabilidade da PSP".

No mesmo distrito, mais tarde às 20h30, o Gil Vicente recebe o FC Porto, também em jogo a contar para o campeonato.

O Sporting de Braga lidera o campeonato, à condição, com 10 pontos somados. O Vitória de Guimarães perdeu com o Casa Pia na última jornada e caiu para o oitavo posto da classificação, com seis pontos.