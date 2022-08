Clássico Porto-Benfica joga-se a 21 de outubro, às 20h15

O clássico entre FC Porto e Benfica, da décima jornada da I Liga, joga-se na sexta-feira, dia 21 de outubro, às 20h15.

A Liga de Clubes anunciou o calendário de jogos da sexta à 11ª jornada, até ao final de outubro, com destaque para o clássico.

Na sexta jornada, os três grandes jogam no mesmo dia. Famalicão-Benfica arranca às 15h30 de sábado, dia 10 de setembro, seguido do Sporting-Portimonense, às 18h00. FC Porto-Desportivo de Chaves encerra o dia, às 20h30.

Na sétima ronda, o Estoril recebe o FC Porto no sábado, dia 17 de setembro, às 18h00, antes do Boavista-Sporting, no mesmo dia, às 20h30. No dia seguinte, o Benfica recebe o Marítimo às 18h00.

Porto e Sporting voltam a jogar no mesmo dia na 8ª jornada, na sexta-feira, dia 30 de setembro. Os leões recebem o Gil Vicente, às 19h00. FC Porto joga frente ao Braga, no Estádio do Dragão, às 21h15.

O Benfica visita o terreno do Vitória de Guimarães no sábado, dia 1 de outubro, às 20h30.

Na nona jornada, os três grandes voltam a jogar no mesmo dia, sábado, dia 8 de outubro. Santa Clara-Sporting joga-se às 15h30, Benfica-Rio Ave arranca às 18h00, à mesma hora que o Portimonense-FC Porto.

À décima jornada, novo clássico. FC Porto-Benfica defrontam-se, no Estádio do Dragão, na sexta, dia 21, às 20h15. Sporting só entra em campo no dia seguinte, às 20h30, na receção ao Casa Pia.

Na 11ª jornada, novamente os três grandes no mesmo dia, sábado, dia 29 de outubro: Santa Clara-FC Porto às 16h30, Benfica-Chaves às 18h00 e Arouca-Sporting às 20h30.

Todos os horários



Jornada 6

Sexta-feira, 9 de setembro

Vitória SC – Santa Clara, 20H15 – Sport TV

Sábado, 10 de setembro

FC Famalicão – SL Benfica, 15H30 – Sport TV

Sporting CP – Portimonense, 18H00 – Sport TV

FC Porto – GD Chaves, 20H30 – Sport TV

Domingo, 11 de setembro

FC P. Ferreira – Casa Pia AC, 15H30 – Sport TV

FC Arouca – Boavista FC, 18H00 – Sport TV

Marítimo M. – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 12 de setembro

FC Vizela – Estoril Praia, 20H5 – Sport TV

Jornada 7

Sexta-feira, 16 de setembro

Portimonense – GD Chaves, 20H15 – Sport TV

Sábado, 17 de setembro

Santa Clara – FC P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Gil Vicente – Rio Ave FC, 15H30 – Sport TV

Estoril Praia – FC Porto, 18H00 – Sport TV

Boavista FC – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 18 de setembro

FC Arouca – Vitória SC, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – Marítimo M., 18H00 – BTV

Casa Pia AC – FC Famalicão, 18H00 – Sport TV

SC Braga – FC Vizela, 20H30 – Sport TV

Jornada 8

Sexta-feira, 30 de setembro

Sporting CP – Gil Vicente FC, 19H00 – Sport TV

FC Porto – SC Braga, 21H15 – Sport TV

Sábado, 1 de outubro

FC Vizela – Portimonense, 15H30 – Sport TV

GD Chaves – Estoril Praia, 18H00 – Sport TV

Vitória SC – SL Benfica, 20H30 – Sport TV

Domingo, 2 de outubro

Rio Ave FC – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

FC P. Ferreira – FC Arouca, 18H00 – Sport TV

FC Famalicão – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 3 de outubro

Marítimo M. – Casa Pia AC, 20H15 – Sport TV

Jornada 9

Sexta-feira, 7 de outubro

Gil Vicente FC – Estoril Praia, 20H15 – Sport TV

Sábado, 8 de outubro

Santa Clara – Sporting CP, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – Rio Ave FC, 18H00 – BTV

Portimonense – FC Porto, 18H00 – Sport TV

FC P. Ferreira – Vitória SC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 9 de outubro

Boavista FC – Marítimo M., 15H30 – Sport TV

Casa Pia AC – FC Vizela, 18H00 – Sport TV

SC Braga – GD Chaves, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 10 de outubro

FC Arouca – FC Famalicão, 20H15 – Sport TV

Jornada 10

Sexta-feira, 21 de outubro

FC Porto – SL Benfica, 20H15 – Sport TV

Sábado, 22 de outubro

FC Famalicão – FC P. Ferreira, 15H30 – Sport TV

Estoril Praia – SC Braga, 18H00 – Sport TV

Sporting CP – Casa Pia AC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 23 de outubro

Marítimo M. – FC Arouca, 15H30 – Sport TV

FC Vizela – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

GD Chaves – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

Vitória SC – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 24 de outubro

Rio Ave FC – Portimonense, 20H15 – Sport TV

Jornada 11

Sexta-feira, 28 de outubro

FC P. Ferreira – Marítimo M., 20H15 – Sport TV

Sábado, 29 de outubro

Santa Clara – FC Porto, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – GD Chaves, 18H00 – BTV

FC Arouca – Sporting CP, 20H30 – Sport TV

Domingo, 30 de outubro

Boavista FC – FC Vizela, 15H30 – Sport TV

Portimonense – Estoril Praia, 15H30 – Sport TV

Casa Pia AC – Rio Ave FC, 18H00 – Sport TV

Gil Vicente FC – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 31 de outubro

Vitória SC – FC Famalicão, 20H15 – Sport TV