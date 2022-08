"Casa Pia está a fazer o que prometeu, não facilitar a vida a ninguém"

O presidente do Casa Pia, Victor Franco, sublinha que os bons resultados no regresso ao campeonato, 83 anos depois, não distraem a equipa do principal objetivo: garantir a manutenção o mais rapidamente possível.

Duas vitórias, um empate e uma derrota é o pecúlio do Casa Pia em quatro jornadas de I Liga, sendo que a derrota foi com o Benfica. Com sete pontos, a equipa de Filipe Martins está a surpreender. Victor Franco assinala, em entrevista a Bola Branca, que o objetivo de não facilitar a vida a ninguém está a ser cumprido, mas devolve o foco à manutenção:



"Aquilo que sempre dissemos é que íamos lutar pela permanência. Sobre os sete pontos conquistados, vamos fazendo aqueles que é possível fazer. Quanto mais depressa conseguirmos atingir o objetivo, mais descansados ficamos. Não é mau ter sete pontos, perdemos com o Benfica, empatámos com o Santa Clara e vencemos o Boavista, e tivemos dificuldades em vencer em Guimarães, mas estamos satisfeitos. As pessoas estão um pouco surpreendidas, mas vamos fazendo pela nossa vida. Sempre disse que não íamos facilitar a vida a ninguém e é o que estamos a fazer."

Apesar da atual proximidade aos lugares europeus, Victor Franco nem quer ouvir falar noutros objetivos que não o da manutenção.

"Não vamos ter sonhos muito altos, porque queremos lutar pela manutenção, e vamos fazer o possível para nos defendermos, porque o campeonato é longo e começou agora. Vamos manter o objetivo da manutenção e, quanto mais rápido conseguirmos, melhor", frisa.

O Casa Pia está no sétimo lugar, com sete pontos em quatro rondas. Só perdeu um jogo, frente ao Benfica. Venceu dois e empatou outro.