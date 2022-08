Vitória de Guimarães interessado em jogador de Vítor Pereira

O Vitória de Guimarães está interessado na contratação de Mateus Vital, do Corinthians, treinado por Vítor Pereira, de acordo com o "UOL".

Os portugueses já terão encetado negociações com o Corinthians e oferecido um contrato válido por três temporadas ao médio-ofensivo, de 24 anos, que também está na mira dos espanhóis do Valladolid.

O Vitória estará a tentar a contratação de Mateus Vital, que termina contrato em dezembro de 2023, a custo zero. O clube brasileiro, que detém 85% do passe do jogador, ficaria com 30% de uma futura transferência.

A transferência pode ser complicada por Vítor Pereira, que quer continuar a contar com Mateus Vital. O médio voltou a ser opção nos dois últimos jogos do Corinthians e recebeu elogios do treinador português.