Samaris prepara-se para reforçar o Rio Ave

O Rio Ave está perto de confirmar a contratação de Andreas Samaris, antigo médio do Benfica, de 33 anos, que jogou no Fortuna Sittard, dos Países Baixos, na época passada.

Um dia depois de terem conseguido uma vitória histórica sobre o FC Porto, os vilacondenses, ao que a Renascença apurou, ultimam detalhes para fechar acordo com o internacional grego.

Luís Freire, antes do jogo com os campeões nacionais, anunciou que o clube ainda iria contratar dois médios, um defensivo e outro ofensivo, até ao fecho do mercado, a 1 de setembro. Samaris é o médio defensivo de que falava.

O grego junta-se a Vítor Gomes e Amine como opções de número 6 para o meio-campo. No ano de regresso à I Liga, depois do título conquistado no segundo escalão, o Rio Ave tem optado por uma estratégia de paciência na contratação de reforços. Nesta reta final do mercado de verão, assegurou nomes de peso, como Hernâni, Boateng e Josué. Segue-se Samaris.

O antigo médio do Benfica - esteve sete épocas na Luz - rescindiu com o clube encarnado na temporada passada e assinou, a custo zero, pelo Fortuna Sittard, da primeira divisão neerlandesa. Quatro vezes campeão nacional pelo Benfica, Samaris também foi campeão grego pelo Olympiacos e no currículo conta ainda com duas Taças da Liga, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.