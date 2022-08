Rio Ave oficializa contratação de Andreas Samaris

Formado no Panachaiki e com passagens por Panionios e Olympiacos, Samaris soma 39 internacionalizações pela Grécia e um golo. Na última época, Samaris representou os neerlandeses do Fortuna Sittard. Fez 20 jogos, mas não renovou contrato e ficou livre para assinar com o Rio Ave.

É um regresso a Portugal para o médio, de 33 anos, que no verão passado rescindiu contrato com o Benfica . Em sete épocas na Luz, o médio fez 196 jogos e marcou seis golos, e conquistou oito títulos: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Um dia depois da vitória histórica sobre o FC Porto , o clube de Vila do Conde começou por publicar uma fotografia de Patras, a cidade natal do médio internacional grego, para, depois, confirmar a informação que a Renascença adiantara . No site oficial, o Rio Ave explica que Samaris assinou contrato válido até ao final da presente temporada.

Antes do jogo com os campeões nacionais, o treinador do Rio Ave, Luís Freire, anunciou que o clube ainda iria contratar dois médios, um defensivo e outro ofensivo, até ao fecho do mercado, a 1 de setembro. Samaris é o médio-defensivo de que falava. Falta o ofensivo.



Samaris junta-se a Vítor Gomes e Amine como opções de número 6 para o meio-campo. No ano de regresso à I Liga, depois do título conquistado no segundo escalão, o Rio Ave tem optado por uma estratégia de paciência na contratação de reforços. Nesta reta final do mercado de verão, assegurou nomes de peso, como Hernâni, Boateng e Josué.