Pontuar com o Benfica seria vitória sobre as adversidades

É num contexto de grandes limitações que o Paços de Ferreira acerta calendário com o Benfica, esta terça-feira, em jogo em atraso da 3.ª jornada da I Liga. A equipa não pontuou nos três jogos já realizados e César Peixoto não conta com muitos jogadores para a deslocação à Luz, quase metade do plantel está indisponível.

O treinador reconhece que a equipa está a viver uma má fase, mas não baixa os braços e realça que "o impossível no futebol não existe".

"Temos de ser rigorosos, ter coragem, nunca virar a cara a luta e ir lá tentar disputar o jogo, sabendo que vamos ter de saber sofrer. Não estamos na melhor fase, temos muitas baixas, mas temos 14 ou 15 jogadores com que contamos. Era importante pontuar, mas também é importante dar uma boa imagem, principalmente defensivamente. Este ano tem-nos falado algum rigor na primeira fase de pressão. Sabemos que não estamos numa boa fase e o Benfica está (...) Mas é só um jogo. O impossível no futebol não existe e temos de ir para lá com coragem", apela.

O Benfica, em caso de vitória, sobe à liderança da Liga, agora ocupado pelo Sporting de Braga, que venceu o Arouca e aproveitou a derrota do FC Porto, em Vila do Conde. Os encarnados têm também possibilidade de cavar um fosse de oito pontos para o Sporting, derrotado pelo Chaves, no sábado.