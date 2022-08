Nota 4 para Tiago Martins. “Não é 5 porque errou ao precisar do VAR para o penalti”

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Tiago Martins fez uma “arbitragem muito positiva, com gestão disciplinar muito boa” e só errou ao precisar do VAR para assinalar o penalti” a favor dos dragões.

Já na segunda parte a equipa de arbitragem teve mais trabalho e várias incidências.

Aos 51 minutos, o FC Porto reclama mão de Aderllan, mas “não há motivo para penalti”.

Aos 58 minutos, o já referido lance do penálti a favor do FC Porto, por mão de um defensor do Rio Ave, que só foi assinalado após intervenção do VAR.

A fechar, aos 95 minutos, não há falta de Vítor Gomes sobre Galeno.

Por tudo isto, nota 4 para Tiago Martins.

Dentro das quatro linhas, o Rio Ave venceu o FC Porto por 3-1.