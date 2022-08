Ficaram os nomes, mudou o sistema. Barroso explica grande arranque do Braga

A manutenção da espinha dorsal da temporada passada e a mudança de sistema são as principais razões apresentadas por Barroso para o grande arranque de época do Sporting de Braga.

Os arsenalistas somam dez pontos ao fim de quatro jornadas, com 17 golos marcados e apenas três sofridos, e encontram-se isolados na liderança, ainda que à condição. Em entrevista a Bola Branca, Barroso fundamenta o sucesso da equipa de Artur Jorge neste início de época.

"O Sporting de Braga tem uma base muito grande e muito forte da época passada e mantém o Ricardo Horta. Mudou a sua estrutura, de três para quatro defesas, por isso melhorou em termos defensivos, e agora está com muita confiança. Os resultados ditam isso. A equipa vai ganhando cada vez mais confiança, o que é muito importante neste início de época", salienta.



Se Horta sair, Salvador arranjará solução

Barroso reconhece que perder Ricardo Horta seria mau para o Braga e não arrisca um palpite sobre o que irá acontecer até à meia-noite de quinta-feira, hora de encerramento do mercado de transferências.

"Sinceramente, não sei o que poderá acontecer. O Sporting de Braga de certeza que quer que o Ricardo Horta fique, porque ele é um excelente jogador, e vai fazer tudo para tentar mantê-lo", assume o ex-jogador.



Se Ricardo Horta sair, "é uma perda importante". No entanto, Barroso lembra que "todos os anos saem jogadores importantes" e que o presidente do Braga, António Salvador, "tem conseguido sempre colmatar as saídas com outros jogadores e manter uma equipa muito forte".

O próximo adversário do Braga é o eterno rival Vitória. Barroso espera nova vitória do Braga, que "está num grande momento" e terá o apoio dos seus adeptos.