Casa Pia surpreende Vitória em Guimarães e faz história

O Casa Pia surpreendeu o Vitória em Guimarães, esta segunda-feira, com um triunfo por 0-1, a contar para a quarta jornada do campeonato.

O único golo chegou logo aos sete minutos. Perda de bola de Afonso Freitas na ala direita, ainda antes da linha do meio-campo, Saviour Godwin meteu no corredor central, em Rafael Martins, e este desmarcou Kunimoto na área com um grande passe vertical. Mesmo pressionado, o japonês disparou forte e colocado, sem hipótese para Silvestre Varela.

Ao minuto 38, Anderson Silva recebeu um passe na profundidade de Rúben Lameiras e introduziu a bola na baliza, no entanto, o árbitro assinalou fora de jogo, decisão que o videoárbitro, logo depois, confirmou. O avançado brasileiro estava em posição irregular por 32 centímetros.

O domínio da equipa da casa na segunda parte não evitou o segundo triunfo consecutivo do Casa Pia. Em sentido contrário, foi a segunda derrota seguida do Vitória no campeonato, a primeira da época em casa.

Esta vitória tem peso histórico para o Casa Pia. É a primeira da história do clube lisboeta fora de casa, na I Liga. Perdeu todos nos anos 30, antes dos 83 anos de ausência, e, esta época, empatou com o Santa Clara.

Com este resultado, o Vitória cai para o oitavo lugar, com seis pontos, por troca com o Casa Pia. Os gansos, recém-promovidos à I Liga, passam a ocupar a sétima posição, com sete pontos em quatro jornadas.