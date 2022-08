Nota 1 para André Narciso. “Pior arbitragem esta época”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 1 a André Narciso, árbitro do Sporting – D. Chaves, da jornada 4 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que André Narciso esteve “completamente perdido no jogo”, esteve “mal na lei da vantagem” e houve “falta de critério disciplinar” culminada com o erro na expulsão de Patrick, do D. Chaves.

“Cartão vermelho a Patrick? Não consigo encontrar justificação para qualquer cartão, muito menos para vermelho”, disse Paulo Pereira.

Já a primeira parte tinha sido “de muito baixo nível”.