Rio Ave quer escrever "nova história" frente ao FC Porto

"É verdade que o Rio Ave, normalmente, não se dá muito bem com o FC Porto. Mas isso é passado e estamos cá para fazer uma nova história. Queremos mostrar que somos uma equipa competitiva, com muita vontade de crescer e de fazer coisas boas, mostrando um bom futebol", afirma o treinador dos vilacondenses, em conferência de imprensa.

Só por uma vez o Rio Ave conseguiu derrotar o FC Porto no Estádio dos Arcos. Foi em 2004, com uma vitória por 1-0. Luís Freire quer repetir o feito, ainda que saiba que o adversário "vai limitar" essa vontade.

O treinador do Rio Ave garante que o Rio Ave receberá o FC Porto, no domingo, em jogo da quarta jornada do campeonato, empenhado em "fazer uma nova história" nos duelos entre ambos.

Para vencer e contrariar "um FC Porto com muita qualidade, com um excelente treinador e grandes jogadores", o Rio Ave terá de ser "uma equipa unida". Sempre competitivo e sem "temer o adversário".

"Temos de saber contrariar os seus muitos pontos fortes, pois marcaram golos de todas as maneiras e são muito pressionantes a constringir a circulação de bola dos oponentes", analisa Luís Freire.

O Rio Ave tem o plantel praticamente na máxima força para a receção ao FC Porto. A única baixa confirmada é a de João Ferreira, castigado.

As duas equipas encontram-se no domingo, às 20h30, no Estádio dos Arcos. Jogo com arbitragem de Tiago Martins que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.