Petit. "Golo deitou tudo a perder" depois de bons 20 minutos

Petit considera que os primeiros 20 minutos do Boavista frente ao Benfica foram de alto nível, mas que o 1-0, que surgiu de uma bola parada, abalou a estratégia que tinha preparado para o jogo da jornada 4 da I Liga.

Em declarações à Sport TV, no final do encontro, o treinador do Boavista salientou que os axadrezados entraram "bem" no jogo, que "estava bem dividido". Mesmo depois do golo, o Boavista não deixou de lutar.

"Numa bola parada, num desvio, o Benfica fez o golo [1-0] e ficou mais confortável. Foi um jogo dividido, nós tentámos [empatar]. Na segunda parte, voltámos a entrar bem, mas o Benfica fez o segundo golo. Estávamos avisados de que o Benfica também joga bem nas transições, que deixa o Rafa e o Neres na frente, jogadores muito rápidos. Tentámos mudar um pouco, mas não conseguimos fazer perigo. Também há mérito do Benfica pela forma como jogou", reconheceu o técnico da casa.