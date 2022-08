Nota 4 para João Pinheiro. "Boa ajuda do VAR, houve penálti"

Paulo Pereira, videoárbitro (VAR) Bola Branca, atribui Nota 4 a João Pinheiro pelo desempenho no Boavista 0-3 Benfica, a contar para a quarta jornada do campeonato.

O especialista em arbitragem considera que o juiz da partida no Estádio do Bessa "dominou todos os acontecimentos". Quando não viu algo, estava lá o VAR para o alertar, como no lance da grande penalidade.

"Boa ajuda do VAR a João Pinheiro. De facto, Sasso fez penálti sobre Musa. Bem também o cartão amarelo ao jogador do Boavista", analisa.

O árbitro da partida "apitou mais do que é habitual" e demorou a castigar o mau comportamento dos bancos - o VAR Bola Branca defende que o treinador do Boavista, Petit, devia ter visto amarelo antes do do Benfica, Roger Schmidt -, "mas fez um trabalho positivo num jogo difícil".