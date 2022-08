Vitória contrata Zé Carlos

O Vitória Guimarães oficializou a contratação de Zé Carlos, médio do Varzim.

O jovem médio, internacional sub-21, chega por empréstimo até final da época, pelo valor de 300 mil euros.

“O Vitória fica com opção de compra não obrigatória de 400.000€ por 50% do passe do jovem médio, e a possibilidade de aquisição futura de mais 25% por 400.000€”, acrescenta o comunicado.

Zé Carlos vem ocupar a vaga deixada em aberto por André Almeida, transferido para o Valência.

Na época passada, Zé Carlos esteve em 25 jogos, marcou um golo e fez uma assistência.