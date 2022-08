Hoje há sorteio da Liga Europa. Conheça os possíveis adversários do Braga

O Sporting de Braga fica hoje a conhecer os adversários que terá pela frente na fase de grupos da Liga Europa. O sorteio realiza-se a partir das 12h00, em Istambul, na Turquia.

O único representante português na prova tem estatuto de cabeça de série e está, por isso, no pote 1. Evita, desde logo, Roma, de José Mourinho, Manchester United, Arsenal, Lazio, Dínamo Kiev, eliminado da Liga dos Campeões pelo Benfica, Estrela Vermelha e Olympiacos.

Os minhotos, finalistas da competição em 2011 e com chegada aos quartos de final na tempotada passada, têm boas perspetivas, do ponto de vista teórico, de voltar a lutar pelo apuramento para a fase a eliminar. Em todos os potes há clubes que podem dificultar a tarefa do Braga, mas, à exceção de um conjunto de nomes no pote 2, a equipa portuguesa é superior à maior parte dos adversários.

Do pote 2 deverá sair o oponente mais categorizado, sendo que PSV, Real Sociedad, Malmo, campeão da Suécia, Rennes e Mónaco, que o Braga eliminou na época passada, são os nomes mais fortes. Há ainda o velho conhecido Ludogorets, que os minhotos derrotaram na fase de grupos na última temporada, e o Qarabag.

No pote 3, Bétis, Fenerbahçe, de Jorge Jesus, Midtjylland, que o Benfica eliminou da Liga dos Campeões, Bodo/Glimt, campeão da Noruega, e Union Berlim são os clubes com maior peso. Há ainda Sheriff, que o Braga afastou na última campanha europeia, Ferencváros e Friburgo.

No pote 4, para lá do campeão da Turquia, o Trabzonspor, os restantes não são clubes com grande história na Europa: Nantes, HJK, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia Nicósia, Zurique e Union Saint-Gilloise.

Pote 1: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, SC Braga, Estrela Vermelha, Dínamo Kiev e Olympiacos;

Pote 2: Feyenoord, PSV, Rennes, Mónaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo e Ludogorets;

Pote 3: Sheriff Tiraspol, Bétis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Ferencváros, Union Berlim, Friburgo e Fenerbahçe;

Pote 4: Nantes, HJK Helsínquia, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zurique, Union Saint-Gilloise e Trabzonspor.