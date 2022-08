Chaves vai entrar forte em Alvalade com a ideia de intranquilizar o Sporting

Vítor Campelos espera que os seus jogadores se apresentem totalmente focados em Alvalade para surpreender o Sporting. O treinador do Desportivo de Chaves tem consciência de que vai "encontra um adversário bastante forte", mas há fragilidades para explorar.

Os leões vêm de derrota no clássico com o FC Porto, estão a cinco pontos dos dragões, ao cabo de três jornadas, e se houver intranquilidade na equipa de Rúben Amorim é para aproveitar.

"Isto é um caso de copo meio cheio ou copo meio vazio. Podem querer limpar a imagem [deixada no clássico] ou estar mais nervosos. Nós queremos entrar fortes, com a nossa indentidade, também tentar ter bola e impor o nosso jogo", afirma o técnico dos flavienses, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

A ausência de Matheus Nunes no Sporting, transferido para o Wolverhampton, continua a ser tema, mas Vítor Campelos ressalva que a saída do internacional português não interfere no processo do Sporting, que "tem um plantel com muitos e bons jogadores". "O Sporting é sempre o Sporting. Sabemos que saíram jogadores importantes no meio-campo, mas as soluções são boas", acrescenta.

Se a Rúben Amorim falta Matheus Nunes, ao Chaves falta João Teixeira, expulso frente ao Vizela. Uma ausência relevante, reconhece o treinador, mas para a qual também encontrará solução.

O Chaves tem quatro pontos, em três jogos, tal como o Sporting. Os clubes defrontam-se este sábados, às 20h30, em jogo da 4.ª jornada do campeonato. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.