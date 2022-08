Braga com Malmo, Union Berlim e Saint-Gilloise na Liga Europa

O Sporting de Braga terá pela frente Malmo. Union Berlim e Union Saint-Gilloise na fase de grupos da Liga Europa.

A equipa portuguesa entrou para o sorteio realizado esta sexta-feira, em Istambul, com estatuto de cabeça de série, no pote 1, e está colocada no Grupo D.

Pela frente o Malmo, campeão da Suécia, o Union Berlim, grande surpresa do campeonato alemão na temporada passada e com bom arranque de época este ano, e o Saint-Gilloise, a sensação do futebol belga. Malmo e Saint-Gilloise caíram da Liga dos Campeões. Os suecos foram eliminados pelos lituanos do Zalgiris Vilnius e os belgas perderam com o Rangers.

Grupo D: Sporting de Braga, Malmo, Union Berlim e Saint-Gilloise

