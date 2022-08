Esta quinta-feira foi notícia a corrida aos bilhetes para o concerto de Coldplay, em Coimbra. Quatro concertos esgotaram, mas o P. Ferreira apresenta alternativa.

Os “castores” prometem, em mensagem deixada nas redes sociais, passar várias músicas do grupo no sistema sonoro do estádio da Mata Real antes e depois da partida contra o Estoril.

O jogo da I Liga está marcado para esta sexta-feira, a partir das 20h15.