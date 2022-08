Luther Singh está de regresso ao Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Luther Singh, ao fim de três temporadas.

O extremo internacional sul-africano, de 25 anos, volta ao futebol português, uma época depois, por empréstimo do Copenhaga.

Luther Singh chegou a Portugal pela mão do Braga, mas foi ao serviço do Chaves que se destacou pela primeira vez. Depois de boas épocas por Moreirense e Paços de Ferreira, rumou ao Copenhaga, na temporada passada. No entanto, fez apenas sete jogos pelos dinamarqueses.