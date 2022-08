Gil Vicente agarra-se a "réstia de esperança" para chegar à Liga Conferência

O treinador do Gil Vicente assume que será "quase impossível" recuperar da desvantagem de 4-0 frente ao AZ Alkmaar, na segunda mão do "play-off", no entanto, continua a acreditar na ínfima probabilidade de apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção aos neerlandeses, Ivo Vieira salienta que é fundamental ter objetivos, pelo que o Gil Vicente não deixará de lutar pelo apuramento. Mais importante ainda, no entanto, será melhorar a imagem deixada no primeiro jogo.

"É difícil, quase impossível, mas ainda existe uma réstia de esperança. A eliminatória está praticamente decidida, mas temos a convicção de que valemos muito mais do que o resultado da primeira mão. Temos o orgulho ferido e temos de deixar uma imagem diferente", vinca.

Falta golo (e assistências) ao Gil Vicente

Disputados os primeiros seis jogos da temporada, Ivo Vieira assume que ainda não está plenamente satisfeito com o jogo do Gil Vicente:

"Quero uma equipa mais afirmativa no controlo do jogo e no ataque à baliza do adversário. Está a faltar-nos o golo, temos tido dificuldades no último terço. Temos de melhorar substancialmente no último terço, a alimentar quem finaliza e a finalizar. Isso consegue-se com trabalho."

O Gil Vicente tentará virar a desvantagem de 4-0 com o AZ Alkmaar na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Cidade de Barcelos. A segunda mão do "play-off" da Liga Conferência terá informações na Renascença.