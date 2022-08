Belenenses empresta defesa-central ao Marítimo

O Belenenses anunciou, esta quarta-feira, o empréstimo de Duarte Henriques ao Marítimo.

O central português, de 19 anos, que tem ligação de dez épocas ao Restelo e contrato até 2024, segue para a I Liga para dar "continuidade ao seu processo de formação". O Marítimo fica com opção de compra.

Duarte Henriques será maioritariamente utilizado nas equipas B e sub-23 do Marítimo, de acordo com o comunicado do Belenenses.

Na temporada passada, o defesa fez 14 jogos (com um golo marcado) pelos sub-19 e 21 pela equipa principal do Belenenses.