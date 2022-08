Desportivo de Chaves contrata jovem brasileiro para a defesa

O Desportivo de Chaves apresentou, esta sexta-feira, o defesa-central Guilherme.

O "promissor brasileiro", como o descreve o clube transmontano, de 21 anos, tem 1,91 metros de altura e provém do Vianense. Na temporada passada, realizou 25 jogos pelo emblema de Viana do Castelo.

Defesa central, de 21 anos, é o senhor que se segue no plantel dos Valentes Transmontanos.

O jovem promissor brasileiro, proveniente do Vianense, tem 1,91 de altura e, na última temporada, ao serviço do emblema de Viana do Castelo realizou 25 jogos.