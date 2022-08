Braga goleia Marítimo, Ricardo Horta aplaudido

O Sp. Braga goleou o Marítimo, por 5-0, em partida da jornada 3 da I Liga.

Os golos dos arsenalistas foram apontados por Vitinha, Iuri Medeiros, Banza, Abel Ruiz e Rodrigo Gomes.

Face a este resultado, os guerreiros do Minho sobem provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, com 7 pontos.

O Benfica adiou a partida desta jornada e o Vitória Guimarães ainda não jogou.

Já o Marítimo está a ter o pior arranque de competição dos últimos 12 anos, com três desaires no mesmo número de partidas, ocupando o 18.º e último lugar.

Nota ainda para Ricardo Horta. O capitão do Braga tinha-se despedido dos adeptos, mas este domingo voltou a ser titular e a ser aplaudido quando foi substituído durante a segunda parte.