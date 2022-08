Federação "orgulhosa" pelo interesse de clubes profissionais na Liga 3

A Federação Portuguesa de Futebol, através do seu diretor Hélder Postiga, antecipa a segunda edição da Liga 3, depois do sucesso que foi a experiência inaugural. Onze das 24 equipas participantes já passaram pela I liga, o que para Postiga "prova que havia um espaço competitivo que fazia falta no futebol português".



"A diferença que havia entre o Campeonato de Portugal e os campeonatos profissionais era demasiado grande”, sublinha o antigo internacional português.

Postiga lembra que “a Liga 3 surgiu para filtrar os clubes que de facto têm capacidade para chegar a uma prova profissional, aumentando os requisitos de participação. A primeira edição teve uma elevada competitividade, as equipas mostraram muita qualidade. Os jogadores mostraram as suas capacidades, mais de 30 transferiram-se para a I liga, II liga e campeonatos estrangeiros. Houve treinadores que também subiram de escalão, ou seja, ficou demonstrado que existe qualidade mais abaixo, seja na Liga 3, seja no Campeonato de Portugal”, o que leva a Federação Portuguesa de Futebol a mostrar “orgulho”, porque os clubes profissionais estão atentos a esta competição”.

Onze dos 24 clubes já estiveram na I liga. Belenenses, Vitória de Setúbal, Académica, Varzim, União de Leiria, Alverca, Caldas, Sanjoanense, Amora, Fafe e Felgueiras são uma mais-valia para a Liga 3: “É fantástico ter a possibilidade de muitos clubes históricos estarem presentes nesta prova, sobretudo, os clubes com muitos adeptos, o que permite um colorido ainda maior nos estádios. Há uma comunhão entre a valorização dos clubes e da competição”.

Nestas declarações a Bola Branca, Hélder Postiga lembra com satisfação a forma como os clubes não profissionais percebem a exigência da Liga 3: “Sentem que só tendo requisitos competitivos exigentes, a prova pode fazer com que eles cresçam. Queremos melhorar as infraestruturas de muitos clubes, e o papel das autarquias tem sido muito importante para que isto seja possível. Com estas exigências os clubes também vão ter ajuda para crescer, queremos que passem de uma dimensão regional para uma dimensão nacional”.

A Liga 3 arrranca este fim de semana para a sua segunda edição. O jogo de abertura é já exta sexta-feira, às 18h00, entre Braga B e Varzim.