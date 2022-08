Wolverhampton é o "passo certo" na carreira de Matheus Nunes

Matheus Nunes considera que a mudança do Sporting para o Wolverhampton é "o passo certo" na sua carreira, neste momento. O médio está "preparado" para o desafio da Premier League e esta transferência permite-lhe cumprir um objetivo de carreira.

"Eu queria muito jogar na Premier League. Creio que este é o passe certo para mim", diz o jogador, em declarações aos meios de comunicação dos "wolves".

O internacional português revela que se informou sobre o clube junto dos seus companheiros de seleção que jogam no Molineux e que Bruno Lage foi determinante para o sim definitivo aos ingleses.

"Fui convencido pelo clube em si e também falei com alguns dos meus companheiros na seleção e com o treinador. [Bruno Lage teve] Grande influência, porque queria saber o que o treinador esperava de mim. Ele tem grandes expectativas em mim e acredita muito em mim", revela.

Já inscrito, Matheus Nunes está "ansioso" por jogar e poderá já estrear-se no fim de semana, frente ao Tottenham. Será o primeiro jogo do antigo médio do Sporting, que tem como objetivo "ajudar o Wolverhampton a terminar o mais alto possível na tabela".

O internacional português assinou por cinco temporadas pelo Wolverhampton. O clube inglês paga, no imediato, 45 milhões de euros, a que o Sporting desconta 4,5 milhões, em comissões. Há ainda cinco milhões para contabilizar no futuro, caso Matheus Nunes e os Wolves atinjam objetivos previstos no contrato. Os leões preservam ainda 10% de mais-valia numa futura venda.