Nuno Almeida apita clássico FC Porto-Sporting

Nuno Almeida é o árbitro nomeado para o FC Porto-Sporting de sábado, o primeiro clássico da temporada.

O Conselho de Arbitragem repete a escolha do último jogo entre as duas equipas realizado no Dragão, em abril, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.

Hugo Miguel é o VAR nomeado para o jogo de sábado, da terceira jornada da I Liga. Em campo, Nuno Almeida será assistido por André Campos e Pedro Felisberto. O 4.º árbitro escolhido é Vítor Ferreira. Tiago Martins será o assistente do VAR.

Destaque nas nomeações anunciadas, esta quinta-feira, para o francês Pierre Gailouste que estará no Casa Pia-Boavista. Ao abrigo do protocolo existente com a comissão de arbitragem da Federação Francesa de Futebol, nesta jornada Gustavo Correia apitará o Toulouse-Lorient, da Ligue 1.

Nomeação da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para o jogo da 3.ª jornada da Liga Bwin:

Estoril Praia-Rio Ave FC

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Luís Costa

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Jorge Fernandes

CD Santa Clara-FC Arouca

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Pedro Mota e Francisco Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: João Pinheiro

AVAR: Bruno Jesus

GD Chaves-FC Vizela

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Costa

FC Porto-Sporting CP

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Tiago Martins

Casa Pia AC-Boavista FC

Árbitro: Pierre Gaillouste

Assistentes: Steven Torregrossa e Valentin Evrard

4.º árbitro: Tiago Martins

VAR: Bastien Dechepy

AVAR: Dominique Julien

SC Braga-Marítimo M.

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Portimonense SC-Vitória SC

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Rui CIdade e José Mira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

Gil Vicente FC-FC Famalicão

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Hugo Santos

Nomeações para os jogos da Liga Portugal 2 Sabseg:

SL Benfica B-CF Estrela

Árbitro: João Pinho

Assistentes: Diogo Pinto e Fábio Monteiro

4.º árbitro: Vasco Marques

CD Tondela-SC Covilhã

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Márcio Azevedo e Rúben Silva

4.º árbitro: Hugo Marques

SC Farense-CF Ac. Viseu

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Leonel Ferreira e José Pereira

4.º árbitro: José Luzia

Moreirense FC-SCU Torreense

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Gonçalo Freire e Rodrigo Roque

4.º árbitro: Nuno Eiras

CD Trofense-UD Vilafranquense

Árbitro: Marcos Brazão

Assistentes: Pedro Sancho e Luís Viegas

4.º árbitro: David Soares

CD Feirense-Leixões SC

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Nuno Pires

4.º árbitro: Hugo Ribeiro

CD Nacional-CD Mafra

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Nuno Manso e Tiago Leandro

4.º árbitro: Fábio Silva

FC Porto B-UD Oliveirense

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Alexandre Ferreira e João Martins

4.º árbitro: Inácio Pereira

FC Penafiel-B SAD

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: André Costa

O CA da FPF nomeou a seguinte equipa de arbitragem para um jogo da Ligue 1, a realizar no dia 21/8:



Toulouse FC-FC Lorient

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Paulo Brás

4.º árbitro: a nomear pela FFF

VAR: Andre Narciso

AVAR: Bruno Esteves