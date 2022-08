Nélson Veríssimo classifica Rio Ave como "um adversário difícil"

O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, classifica o Rio Ave, próximo adversário dos canarinhos na I Liga portuguesa de futebol, como um "adversário difícil."

Em antevisão ao jogo pela terceira jornada da I Liga, Nélson Veríssimo não hesitou em reconhecer os méritos do adversário que terá pela frente esta sexta-feira.

"Tivemos quatro treinos para preparar este jogo com o Rio Ave. Uma boa equipa, bem orientada. Foram campeões da II Liga na época passada", recordou.

O técnico estorilista mostrou-se ciente do que a equipa terá de fazer para levar de vencida o conjunto de Vila do Conde, que é focar-se no que tem "de fazer para ultrapassar este adversário difícil", esperando "um bom jogo, com duas equipas que certamente vão procurar a vitória".

"É bom sentir o conforto dos sócios e dos adeptos. O jogo vai ser a uma sexta-feira à noite e portanto à hora do jogo, em função do mês em que estamos, vai estar uma temperatura agradável e naturalmente contamos, e apelamos, aos sócios e simpatizantes para que estejam presentes na sexta-feira à noite", pediu.

O desafio entre Estoril Praia e Rio Ave, duas equipas que saíram derrotadas na jornada anterior, será a abertura da terceira ronda da I Liga portuguesa de futebol, realizando-se esta sexta-feira, pelas 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.