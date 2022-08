André Almeida? “Não há nada em concreto”, garante Guimarães

O presidente do Vitória Guimarães garante que não recebeu nenhuma proposta concreta por André Almeida.

"O que posso adiantar é que o André um ativo do Vitória, um jogador com que todos contamos, um homem fantástico. Estamos num mercado dinâmico, temos de ter respostas ao minuto. Mas, neste momento não há nada em concreto”, disse António Miguel Cardoso.

O líder vimaranense acrescenta que o médio, internacional Sub-21, “é um dos ativos que todos valorizamos enquanto clube. É jogador do Vitória e contamos com ele para Portimão".

André Almeida tem sido apontado a FC Porto e Sporting neste mercado de transferências.

Cardoso garantiu estar feliz com o início do campeonato: “Satisfação com equipa técnica, jogadores e todo o staff. Agora vamos a Portimão ganhar o jogo. Percebemos a onda positiva para este jogo em Portimão e temos de continuar a trabalhar juntos porque só assim seremos muito mais fortes”.

O Vitória apresentou dois equipamentos alternativos: um dourado e um às listas verticais pretas e cinzentas.