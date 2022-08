Gil Vicente "vai fazer pela vida". A pressão é do AZ Alkmaar

O Gil Vicente parte para os Países Baixos com uma equipa motivada e sem pressão. A responsabilidade da eliminatória, de passar à fase de grupos da Liga Conferência, é do AZ Alkmaar, destaca o diretor desportivo do clube, Tiago Lenho.

A noção de que o adversário é mais forte, "não retira ambição [ao Gil] de tentar ultrapassar o 'play-off' e chegar à fase de grupos". "Não é o principal objetivo do clube, mas estando aqui, vamos lutar pelas nossas possibilidades", assinala o dirigente, em declarações à imprensa, antes da partida para os Países Baixos.

"O AZ Alkmaar é uma equipa com bastante história nas competições europeias, com poderio diferente do nosso. É uma equipa de qualidade, extremamente competitiva, com um andamento forte, a nível interno e europeu. Esperamos que não seja um jogo fácil, mas espero que consigamos trazer um resultado positivo, que nos permita discutir a passagem na segunda mão, perante os nossos adeptos, em Barcelos", deseja.

Tiago Lenho reforça que a equipa portuguesa parte sem pressão para esta eliminatória, mas fala de um Gil Vicente que "vai fazer pela vida", com a ideia de fazer história, sendo o primeiro clube nacional a chegar à fase de grupos da mais recente competição da UEFA.



"O AZ Alkmaar tem uma responsabilidade diferente e maior do que a nossa. Vamos fazer pela vida, vamos tentar ser a primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos. Defrontamos, curiosamente, um adversário de um país que também nos interessa que possamos retirá-los das competições europeias, para que a nossa liga e nossos clubes possam cimentar posição no 'ranking' e ultrapassar os Países Baixos", refere.

Depois de eliminar o Riga FC, da Letónia, com um resultado agregado de 5-1, o Gil Vicente tem pela frente o AZ. Os neerlandeses afastaram o Dundee United, com um resultado conjunto de 7-1. O AZ-Gil Vicente, para a 1.ª mão do "play-off" da Liga Conferência, joga-se esta quinta-feira, às 20h00.