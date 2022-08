Estrela da Amadora bate Benfica B na primeira vitória da época

O Estrela da Amadora venceu o Benfica B, por 1-2, em jogo antecipado da 3.ª jornada da II Liga, realizado no Benfica Campus, no Seixal. O médio internacional angolano Balbúrdia e o avançado brasileiro Gustavo Henrique marcaram os golos da primeira vitória da equipa de Sérgio Vieira esta temporada.

O Benfica B respondeu na segunda parte, com golo de Gerson Sousa, mas já não foi a tempo de resgatar pontos da partida. O Estrela soma cinco pontos, nos três jogos realizados no campeonato, ainda não perdeu. A equipa B do Benfica tem dois pontos, ainda não venceu.

O encontro foi antecipado para esta quarta-feira, porque os sub-19 do Benfica têm a Intercontinental sub-20 para disputar no domingo no Uruguai, frente ao Peñarol. A equipa portuguesa, orientada por Luís Castro, venceu a Youth League na época passada e terá pela frente o campeão sul-americano.