Boateng está de volta ao Rio Ave

Emmanuel Boateng está de regresso ao futebol português e ao Rio Ave. O ganês é reforço sonante para Luís Freire e chega a Vila do Conde, a custo zero, depois de deixar o Dalian, da China.

Boateng, de 26 anos, terá oportunidade de se afirmar no Rio Ave, depois de no início da carreira por lá ter passado, mas sem o sucesso desejado. Acabou por ser, na altura, transferido para o Moreirense, clube que encaixou cerca de três milhões de euros com a sua venda para o Levante.

Na última época completa no Minho fez 10 golos, em 33 jogos. A boa experiência na liga espanhola, com uma primeira época com sete golos, em 29 jogos, valeu-lhe mudança para a China. O Dalin Pro pagou 11 milhões de euros ao Levante e o internacional ganês fez 11 golos, nos primeiros 22 jogos.

Manteve-se no Dalian, durante o período crítico de pandemia de Covid-19, mas deixou o clube em dezembro de 2021. Esse será, eventualmente, o maior obstáculo para a sua entrada direta na equipa. Boateng está há quase oito meses sem competir.