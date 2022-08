“Puma” Rodriguez é reforço do Famalicão

O Famalicão oficializou o segundo reforço do dia. Depois do defesa Enea Mihaj, aí está o extremo José Luís “Puma” Rodríguez.

O ex-Alavés, de 24 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas.

"Estou muito agradado por vir para o Futebol Clube Famalicão. Acolheram-me muito bem e espero retribuir com boas exibições, golos e assistências. Venho com grandes expetativas para um bom clube na principal divisão portuguesa e estou motivado para conseguir demonstrar o meu valor", disse aos meios do clube.

Na última temporada, o internacional panamiano esteve cedido ao Sp. Gijón, clube onde apontou três golos em 39 jogos.