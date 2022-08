D. Chaves ganha na Madeira com reviravolta

O D. Chaves conquistou a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol 2022/23, ao operar a reviravolta e vencer por 2-1 na visita ao Marítimo, em jogo da segunda jornada.

Os insulares adiantaram-se no marcador por intermédio de Joel Tagueu (39 minutos), mas os flavienses deram a volta no segundo tempo, com tentos de João Teixeira (70), que se redimiu de uma grande penalidade falhada em cima do intervalo, e de Batxi (75).

A formação transmontana, que se tinha estreado na I Liga com uma derrota caseira diante o Vitória de Guimarães (1-0), somou os primeiros três pontos na competição, enquanto os madeirenses continuam sem pontuar, depois de já terem sido goleados pelo FC Porto na ronda inaugural (5-1).

Veja o resumo da partida: